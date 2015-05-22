更新版 1-台湾债市：10年券殖利率收盘小升，观望下周一标债结果

* 10年券104/5R收小升，下周标债结果主宰走势 * 市场预估10债标售利率落在1.55%附近，不致再大跌 (新增下周全球重要经济事件) 路透台北5月22日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周五收小升，交易员指 出，由于短线殖利率跌幅已大，加上筹码相当稳定，且下周将标售新债，市场操守较保守，殖利率偏向整理。 针对下周走势，交易员说，需视10年债标售的筹码分布状态而定，倘若标售结果符合预期，即表示筹码结 构稳健，殖利率可望逐步往下探。但若开出来的结果太低，可能出现见底反弹走势。 〞今天我们很少进出，因为要标债了，还是保守一点。〞大型金融机构交易员说。 至于下周一10年券标售利率，他认为，利率应该还是会留在1.55%以上。〞央行早晚会升息，这几天美债 被拉下来，但台债没有跟着走，因为我们的筹码相对稳定。〞 一银行交易主管则称，10年券殖利率今年的低档约在1.51%，若下周一得标利率落在1.55%以下，则下方空 间有限。有资产配置需求者，应该会思考是否要如此积极拿这期券，因为6月4日又会有一期增额券开始发行前 交易。 另一票券商交易员认为，除非104/5R标得结果特别，10年券殖利率才会打破在1.52-1.65%较大区间盘整的 格局，并带动整条殖利率曲线上移或下移，104/5R得标利率要在1.53%以下，对多头才会有激励效果。 台湾财政部下周一将标售10年期增额公债104/5R。路透调查显示，在市场资金浮滥，大型公股银行有去化 压力下，104/5R得标利率料接近发行前交易区间低位。预计该期公债得标利率落在1.54-1.57%间。 交易员预估，下周五年债104/9期 发行前交易殖利率主交投区间暂看在0.990%-1.050%；10年 增额券104/5R期料在1.520%-1.590%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -- 1.0100 1.0000-1.0150 8.0 10 104/5R +0.02 1.5475 1.5430-1.5550 60.5 本周/下周全球重要经济事件和数据包括： 5月22日(五): 美国5月Markit制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企 业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 5月25日(一): 日本4月进出口及贸易数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说。 5月26日(二): 美国4月耐久财订单、美国3月FHFA、标普/Case-Shiller房价指数、美国5月消费者信心指数、美国4月新 屋销售年率、美国5月里奇蒙、达拉斯FED制造业活动指数、前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就亚洲经 济发表演说。 5月27日(三): 美国4月建筑许可年率修正值、美国Markit综合采购经理人指数(PMI)5月初值、日本4月零售销售、里奇蒙 联邦储备银行总裁拉克尔发表演说、七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)、加拿大央行宣布关键政 策利率决定。 5月28日(四): 中国1-4月规模以上工业企业利润、欧元区5月企业景气指数、美国4月成屋待完成销售指数、日本4月所有 家庭支出、就业数据、日本4月全国CPI、5月东京CPI、日本4月工业生产初值、美国旧金山联邦储备银行总裁 威廉姆斯发表讲话、20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会 议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说。 5月29日(五): 中国4月货物和服务贸易、欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5475 5 104/6 1.0070 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/杨淑祯)