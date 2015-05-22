中国证券：证监会针对六类新型市场操纵行为部署专项打击行动

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透北京5月22日 - 中国证监会周五再次针对六类市场操纵行为部署专项行动，共涉及12起异常交易类案件，主要针对市场反映强烈的新型操纵行为。下一步证监会将加大上市公司信息披露和异常交易行为的综合比对筛查分析力度，深入挖掘市场操纵的线索，不断加大打击力度。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，上述行为包括迎合市场炒作热点，编题材讲故事，以内容虚假、夸大或不确定的信息影响股价的和制造、利用信息优势，多个主体或机构联合操纵股价的行为。
邓舸指出，还包括以市值管理名义与上市公司及其控股股东、实际控制人以及公司高管内外联手操纵股价的；在公募和私募等不同资产管理产品及其他主体之间通过价格操纵，输送不当利益的市场操纵行为。
他并称，利用“天价”标杆股影响市场估值，联合操纵多只或一类股票的；市场操纵与内幕交易等其他违法违规行为并行交织的市场操纵行为也是此次专项执法行动的对象。
中国证监会近期集中力量对市场反映强烈、严重危害市场秩序的五类重大违法违规行为实施专项打击。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2