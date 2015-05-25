台湾货币市场：5月25日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透台北5月25日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期6,754.30亿台币。 --公债还本付息3.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)581.7亿台币 05/26 1,982.50亿台币 05/27 4,694.10亿台币 05/28 6,382.80亿台币 05/29 4.00亿台币 06/01 456.00亿台币 06/02 5,608.00亿台币 06/03 1,454.30亿台币 --公债还本付息24.8125亿台币。 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。