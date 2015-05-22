中国经济：发改委确定首批12个社会资本参与重大水利工程建设运营项目

路透北京5月22日 - 中国国家发展和改革委周五称，已确定12个项目为第一批国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营试点项目，力争通过两年左右的时间（2015年4月-2017年3月），探索形成可复制、可推广的经验，推动完善相关政策措施。

发改委网站刊登与财政部、水利部联合发出的通知称，首批试点项目包括黑龙江奋斗水库、浙江舟山大陆引水三期、安徽江巷水库、福建上白石水库、广东韩江高陂水利枢纽、湖南莽山水库、重庆观景口水库、四川李家岩水库、四川大桥水库灌区二期、贵州马岭水利枢纽、甘肃引洮供水二期工程、新疆大石峡水利枢纽工程。

“充分利用现有中央投资及相关资金渠道，加大对试点项目的支持力度，并优先安排年度投资计划。鼓励和支持金融机构为试点项目提供融资、保险等金融服务。”通知称。

通知并细化了试点的主要内容与任务，包括对于已基本明确投资者的项目，应加快项目前期工作和建设运营进程，尽快形成示范效应；对于尚未确定投资者的项目，应创造条件进一步落实鼓励和吸引社会资本参与投资、建设及营运。

通知提出，探索建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利工程建设运营，总结不同类型项目适宜的投融资模式；探索通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判和竞争性磋商等方式；探索完善政府鼓励引导社会资本参与重大水利工程建设运营的投资、产品定价、财政补贴、金融支持等政策等。

通知并要求，各省（区、市）在认真做好国家层面联系试点的申报和试点跟踪总结等工作的同时，积极选择具备条件的项目开展省级层面试点，大胆探索社会资本参与重大水利工程建设运营的具体途径和方式。（完）

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