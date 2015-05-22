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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 18:41 BJT

重发-国际油市：亚洲柴油升水持稳，但未来可能有更多中国供应入市

(重发以修改直接提取码)

路透新加坡5月22日 - 亚洲柴油升水周五持稳，但行业消息来源称，未来几周可能减弱，因料有更多来自中国的供应涌入市场。

海关数据显示，中国4月柴油出口较前月增长34%至455,404吨。行业消息表示5月料达650,000吨，可能冲击柴油价差。

数据显示，中国炼厂4月柴油主要出口至香港和新加坡，部分则输往斯里兰卡、坦桑尼亚和缅甸。

航煤则主要输往香港。数据显示4月出口至澳洲的数据料较3月将近成长一倍，至164,315吨。

新加坡现货市场中，有一笔柴油交易，无航煤交易。

壳牌向BP出售165,000桶含硫量10ppm柴油，较新加坡6月11-17日平均报价每桶升水2.60美元。(完)

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