中国金融：国库现金管理要与货币政策相协调，增强宏观政策有效性--央行官员

路透北京5月22日 - 中国央行国库局局长刘贵生周五表示，开展国库现金管理过程中，要强调国库现金管理工作与货币政策相协调，即财政政策和货币政策相协调，从而增强整个国家宏观政策的有效性。

刘贵生在接受人民网在线访谈时指出，开展国库现金管理与货币政策操作，或者说与货币政策制定或者执行是可以协调的。比如货币政策需要向市场投放流动性的时候，可以加大国库现金管理操作的规模。

“无论是向市场上投放国库资金，还是到期收回国库资金，都是等于向市场注入流动性或者收回流动性，所以国库现金管理的操作必然会对市场的流动性产生不同程度的影响。”他表示。

年初，在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部再出创新举措，批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。

刘贵生指出，目前，中国开展国库现金管理的情况来看，不管是中央还是地方，国库现金管理都还只是将国库库存的一部分投放到商业银行里去，这并不是真正的财政支出，财政存量的总规模没有降低。

他并称，国库现金管理在某种程度上对盘活财政资金存量有一定的作用，增加整个社会资金循环周转；但是作用毕竟有限，盘活财政资金存量还应该从优化预算管理入手，逐步提高预算编制的准确性等。

刘贵生介绍，中央国库现金管理开展的八年间，总共向市场投放的资金是三万多亿元人民币，累计收回的资金逾2.8万亿，实现收益548亿，这是直接的资金效益。

他指出，新的《预算法》里继续明确了央行经理国库体制，由此可见，央行经理国库体制是更加符合国际惯例、更加符合中国国情的一种更加科学、合理的制度安排。

对于未来经理国库体制完善，他称，将加快建立国库单一账户制度，推动政府的全部收入收缴入库，清理整顿财政专户；改革完善国库集中收付制度，并积极稳妥地推进国库现金管理；此外，加强国库事中监督，提高国库统计分析的水平，推进国库信息系统建设。（完）