中港个股：中信证券增发至多15亿H股获批，筹资有望高至500亿港元

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透上海5月22日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准，这意味着该项总额有望达500亿港元的大型融资计划即将启程。
公告显示，周五中信证券已收到中国证监会的相关批复，增发H股计划尚需取得香港联交所批准。
中信证券H股周五收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元。
近期，中资券商在港招股获得追捧，据汤森路透旗下IFR周五报导，华泰证券 香港首次公开发售（IPO）以招股价上限每股24.8港元定价，集资45亿美元，为今年以来香港最大宗IPO。
招商证券 上周亦披露发行H股预案，H股发行规模不超过扩大后总股本的15%，并授予簿记管理人不超过H股发行量15%的超额配售权。募集资金用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2