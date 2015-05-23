重发-中港个股：中信证券增发至多15亿H股获批，筹资有望高至500亿港元

(重发以增加第四段公司此前关于增发H股定价方式的背景)

路透上海5月22日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准，这意味着该项总额有望达500亿港元的大型融资计划即将启程。

公告显示，周五中信证券已收到中国证监会的相关批复，增发H股计划尚需取得香港联交所批准。

中信证券H股周五收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元。

而该公司去年末曾公告称，增发H股价格拟不低于定价日前五个交易日公司H股收市价平均值的80%。

近期，中资券商在港招股获得追捧，据汤森路透旗下IFR周五报导，华泰证券 香港首次公开发售（IPO）以招股价上限每股24.8港元定价，集资45亿美元，为今年以来香港最大宗IPO。