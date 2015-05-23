重发-中港个股：中信证券增发至多15亿H股获批，筹资有望高至500亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(重发以增加第四段公司此前关于增发H股定价方式的背景)
路透上海5月22日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，其增发至多15亿H股的计划已获中国证监会批准，这意味着该项总额有望达500亿港元的大型融资计划即将启程。
公告显示，周五中信证券已收到中国证监会的相关批复，增发H股计划尚需取得香港联交所批准。
中信证券H股周五收报33.95港元，若以该收盘价及拟发行H股规模上限15亿股计算，其H股筹资额或达509亿港元。
而该公司去年末曾公告称，增发H股价格拟不低于定价日前五个交易日公司H股收市价平均值的80%。
近期，中资券商在港招股获得追捧，据汤森路透旗下IFR周五报导，华泰证券 香港首次公开发售（IPO）以招股价上限每股24.8港元定价，集资45亿美元，为今年以来香港最大宗IPO。
招商证券 上周亦披露发行H股预案，H股发行规模不超过扩大后总股本的15%，并授予簿记管理人不超过H股发行量15%的超额配售权。募集资金用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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