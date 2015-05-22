香港股市：基金互认落实后，恒生指数期货夜市表现向好

路透香港5月22日 - 中国证监会周五发布香港基金互认规定后，香港恒生指数期货<0#HSI:>夜市初段由低水转为高水，即期货高于现货水平，反映后市向好。

5月恒指期货日间时段收报27,982点，略低于现货恒生指数 的27,992.83点。夜市时段于下午5时开市后不久开始走高，香港时间18:20，报28,231点，较现货高水238点。

证监会于现货收市后，大约下午4时20分公布中港基金互认安排，自7月1日起实施，并称基金互认有利于吸引境外资金进入内地资本市场。

香港政府官员亦表示欢迎有关安排。财政司司长曾俊华指出，“这是内地与内地以外市场之间的首项基金互认安排，是金融市场发展的重大突破。”

他并指出，对香港来说，基金互认安排不但可扩大香港基金业的销售网络，更可吸引更多基金来港成立，从而发挥香港的基金制造能力，把香港发展成为全面的基金服务中心。

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，“这是继沪港股市互联互通之后，内地资本账开放的另外一个里程碑。”他并说，预期将有更多基金行政、资产管理、销售推广和其他相关活动将集中在香港进行，金管局正联同内地有关机构为跨境基金交易和资金结算提供一个自动化的渠道。（完）