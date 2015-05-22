亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪胶上扬，但周线三连跌

路透东京5月22日 - 指标东京期胶周五连续两天上涨，尾随沪胶涨势，但周线连三跌，交易员表示，因东京期胶上周触及13个月高位后，投资人加码意愿不高。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>收高1.5日圆或0.7%，报每公斤219.2日圆。但本周累计下跌0.5%。

受到中国基金积极买盘的推动，TOCOM期胶自4月低点至上周触及13个月高点，大涨了17%；但本周市场承压，因担心中国需求趋软。