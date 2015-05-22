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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 19:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪胶上扬，但周线三连跌

路透东京5月22日 - 指标东京期胶周五连续两天上涨，尾随沪胶涨势，但周线连三跌，交易员表示，因东京期胶上周触及13个月高位后，投资人加码意愿不高。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>收高1.5日圆或0.7%，报每公斤219.2日圆。但本周累计下跌0.5%。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨90元人民币，收报每吨13,895元。

受到中国基金积极买盘的推动，TOCOM期胶自4月低点至上周触及13个月高点，大涨了17%；但本周市场承压，因担心中国需求趋软。

交易商表示，在5月合约下周一到期之前，部份投资人不愿承接新部位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤156.0美分，升2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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