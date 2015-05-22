中国农业：将调整20%农资综合补贴资金用于支持粮食适度规模经营--财政部

路透北京5月22日 - 中国财政部周五称，决定从2015年调整完善农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴政策，在全国范围内调整20%的农资综合补贴资金用于支持粮食适度规模经营，并选择部分地区开展农业“三项补贴”改革试点。

财政部网站新闻稿称，从中央财政提前下达的农资综合补贴中调整20%的资金，加上种粮大户补贴试点资金和农业“三项补贴”增量资金，统筹用于支持粮食适度规模经营。支持对象为主要粮食作物的适度规模生产经营者，重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”。

调整完善农业三项补贴政策的指导意见还指出，要重点支持建立完善农业信贷担保体系。通过农业信贷担保的方式为粮食适度规模经营主体贷款提供信用担保和风险补偿，着力解决新型经营主体在粮食适度规模经营中的“融资难”、“融资贵”问题。

且支持粮食适度规模经营补贴资金，也可以采取贷款贴息、现金直补、重大技术推广与服务补助等方式支持粮食适度规模经营。对粮食适度规模经营主体贷款利息给予适当补助（不超过贷款利息的50%）。

对于开展农业“三项补贴”改革试点，意见称，需要改革现有农业“三项补贴”制度，将一部分农业补贴转为在世界贸易组织规则中使用不受限制的补贴，如对耕地资源的保护等。同时加大对粮食适度规模经营的支持力度。为积极稳妥推进改革，有必要选择一部分地区开展试点。

“2016年，农业‘三项补贴’改革将在总结试点经验、进一步完善政策措施的基础上在全国范围推开。”意见指出。

意见并强调，试点的主要内容是将农业“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。包括将80%的农资综合补贴存量资金，加上种粮农民直接补贴和农作物良种补贴资金，用于耕地地力保护。

并将20%的农资综合补贴存量资金，加上种粮大户补贴试点资金和农业“三项补贴”增量资金，按照全国统一调整完善政策的要求支持粮食适度规模经营。（完）

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