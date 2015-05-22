表格：港股通活跃股一览--5月22日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透香港5月22日 - 以下是交易所周五发布的港股通每日成交及活跃股数据，沪股 通则暂停开放一天。 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 47.11 买入成交金额 26.04 卖出成交金额 21.07 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 人和商业 134,436,730 108,884,945 243,321,675 2 香港交易所 12,723,680 163,018,540 175,742,220 3 上海电气 74,597,080 79,377,120 153,974,200 4 国美电器 66,807,170 83,473,800 150,280,970 5 恒大地产 76,329,390 67,923,170 144,252,560 6 顺风清洁能源 62,061,200 59,469,680 121,530,880 7 金山软件 54,619,200 52,482,150 107,101,350 8 中国远洋 55,549,425 46,126,070 101,675,495 9 中广核电力 50,040,760 50,356,940 100,397,700 10 海通证券 62,519,960 27,181,040 89,701,000 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2