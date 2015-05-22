表格：港股通活跃股一览--5月22日

路透香港5月22日 - 以下是交易所周五发布的港股通每日成交及活跃股数据，沪股 通则暂停开放一天。 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 47.11 买入成交金额 26.04 卖出成交金额 21.07 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 人和商业 134,436,730 108,884,945 243,321,675 2 香港交易所 12,723,680 163,018,540 175,742,220 3 上海电气 74,597,080 79,377,120 153,974,200 4 国美电器 66,807,170 83,473,800 150,280,970 5 恒大地产 76,329,390 67,923,170 144,252,560 6 顺风清洁能源 62,061,200 59,469,680 121,530,880 7 金山软件 54,619,200 52,482,150 107,101,350 8 中国远洋 55,549,425 46,126,070 101,675,495 9 中广核电力 50,040,760 50,356,940 100,397,700 10 海通证券 62,519,960 27,181,040 89,701,000 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)