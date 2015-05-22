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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 18:43 BJT

表格：港股通活跃股一览--5月22日

路透香港5月22日 - 以下是交易所周五发布的港股通每日成交及活跃股数据，沪股
通则暂停开放一天。
    
                           港股通（亿港元）
                      
 每日买入及卖出金额             47.11
 买入成交金额                   26.04
 卖出成交金额                   21.07
  
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 人和商业        134,436,730    108,884,945     243,321,675
 2                 香港交易所       12,723,680    163,018,540     175,742,220
 3                 上海电气         74,597,080     79,377,120     153,974,200
 4                 国美电器         66,807,170     83,473,800     150,280,970
 5                 恒大地产         76,329,390     67,923,170     144,252,560
 6                 顺风清洁能源     62,061,200     59,469,680     121,530,880
 7                 金山软件         54,619,200     52,482,150     107,101,350
 8                 中国远洋         55,549,425     46,126,070     101,675,495
 9                 中广核电力       50,040,760     50,356,940     100,397,700
 10                海通证券         62,519,960     27,181,040      89,701,000
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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