国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点；重整利润升至22个月高位

路透新加坡5月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨82.45美元的两周低点，因庞大的供应打压卖家信心。

6月料有约180万吨石脑油自西方运抵亚洲，包括来自欧洲和地中海的供应；数量和5月相仿，但较2014年单月平均水准高出12.5%。

“汽油给石脑油带来一些支撑，因做为汽油调和原料的需求强劲。但听闻有更多液化石油气(LPG)入市取代石脑油。”一名交易商估计，可能有至少230,000吨的LPG供应涌入。

5月初时据闻的LPG数量是200,000吨。

亚洲重整利润(汽油较石脑油升水)升至每桶21.15美元，为2013年7月22日以来最高。

新加坡现货市场上，Gunvor以每桶83.10美元，向托克(Trafigura)出售一笔6月11-15日付运的92辛烷值汽油船货，为今天唯一一笔现货交易。(完)

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