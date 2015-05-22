国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点；重整利润升至22个月高位

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透新加坡5月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨82.45美元的两周低点，因庞大的供应打压卖家信心。
6月料有约180万吨石脑油自西方运抵亚洲，包括来自欧洲和地中海的供应；数量和5月相仿，但较2014年单月平均水准高出12.5%。
“汽油给石脑油带来一些支撑，因做为汽油调和原料的需求强劲。但听闻有更多液化石油气(LPG)入市取代石脑油。”一名交易商估计，可能有至少230,000吨的LPG供应涌入。
5月初时据闻的LPG数量是200,000吨。
亚洲重整利润(汽油较石脑油升水)升至每桶21.15美元，为2013年7月22日以来最高。
新加坡现货市场上，Gunvor以每桶83.10美元，向托克(Trafigura)出售一笔6月11-15日付运的92辛烷值汽油船货，为今天唯一一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2