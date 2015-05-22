国际油市：亚洲燃料油实货与纸货市场脱钩现象持续，中国需求下滑

路透新加坡5月22日 - 燃料油实货船货情况，与纸货市场交易所反映的后市展望，两者之间的脱钩现象周五仍持续，另一方面，中国4月燃料油需求下滑。

380-cst燃料油现货贴水中止连续三天扩大走势，回升到逾一周高位，每吨较新加坡现货报价贴水4.44美元。

6月下半月的五笔380-cst燃料油船货交易中，有三笔成交于相对强劲的价差价格，升水幅度0-0.50美元。

但尽管380-cst燃料油6月/7月价差走坚，显示即期市场走强，但6月初的实货船货成交行情仍深陷贴水，较新加坡现货报价贴水幅度高达7-8美元。

汤森路透资料显示，380-cst燃料油6月/7月价差周五上升1美元，至每吨10.25美元，为近六个月高位。

中国4月燃料油需求下滑6%，至三个月低位136万吨。

五笔现货交易回报。Lukoil向中石油出售40,000吨380-cst燃料油，船期6月16-20日，较新加坡现货报价每吨升水0.50美元。

嘉能可向Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月6-10日，较新加坡现货报价每吨贴水8美元。

维多向三井物产买进20,000吨380-cst燃料油，船期6月7-11日，较新加坡现货报价每吨贴水7美元。

Lukoil向中石油出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月17-21日，按新加坡现货报价。

Lukoil向维多出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月17-21日，按新加坡现货报价。(完)

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