香港个股：惠理集团主席谢清海趁基金互认利好消息减持股份--销售文件

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透香港5月22日 - 据路透周五获得的销售文件显示，香港上市的基金公司惠理集团 主席谢清海在基金互认安排公布后，寻求在市场出售高至15.7亿港元惠理股份。
文件显示，谢清海控制的Cheah Capital Management Limited透过中金公司，按每股15.82-16.34港元，配售9,600万股惠理股份，套现15.2-15.7亿港元。
配售价较周五收市价17.2港元，折让5-8%。该股今天收升5.39%，并创历史新高；过去两日累计升近16%。
谢清海同时是惠理的单一最大股东，年报显示，其于去年末持有惠理约5亿股或27.2%的股份。
稍早中国证监会发布香港基金互认规定，自7月1日起施行，预料将吸引更多基金来香港成立业务，以拓展通往中国的投资大门。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)