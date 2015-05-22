香港个股：惠理集团主席谢清海趁基金互认利好消息减持股份--销售文件

路透香港5月22日 - 据路透周五获得的销售文件显示，香港上市的基金公司惠理集团 主席谢清海在基金互认安排公布后，寻求在市场出售高至15.7亿港元惠理股份。

文件显示，谢清海控制的Cheah Capital Management Limited透过中金公司，按每股15.82-16.34港元，配售9,600万股惠理股份，套现15.2-15.7亿港元。

配售价较周五收市价17.2港元，折让5-8%。该股今天收升5.39%，并创历史新高；过去两日累计升近16%。

谢清海同时是惠理的单一最大股东，年报显示，其于去年末持有惠理约5亿股或27.2%的股份。

稍早中国证监会发布香港基金互认规定，自7月1日起施行，预料将吸引更多基金来香港成立业务，以拓展通往中国的投资大门。（完）