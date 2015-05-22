版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 19:34 BJT

东南亚股市：多数持平趋跌，泰国股指下滑观望下周经济数据

路透曼谷5月22日 - 东南亚股市周五多数为持平或下跌，马来西亚股市触及两个多月低点，菲律宾股市受外资卖盘打压触及逾一周低位，泰国股市在下周公布重要经济数据之前缩减涨幅。

马来西亚股市下跌0.4%，至3月16日以来最低收位，本周共跌1.3%。

森那美 下跌2%，此前公布季度获利疲软，因受棕榈油价格不振拖累。

菲律宾股市收低0.3%，跌至5月13日以来最低收位，本周共跌0.9%。

外资在菲律宾股市卖超6.37亿披索。

马来西亚及印尼分别遭外资卖超1.75亿马币及5,170亿印尼卢比。

泰国股市收低0.2%，但本周共涨0.8%，为连续第二周录得涨幅。

泰国5月26日公布4月出口数据，5月29日公布4月其他经济数据，在此之前投资人普遍减少风险部位。

越南本周表现最佳，周线上涨4.5%，为2014年1月17日止当周以来最大涨幅。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 414.11 0.71 +0.17 +0.81 410.77

新加坡 3450.18 10.32 +0.30 +2.53 3365.15

马来西亚 1787.50 -7.54 -0.42 +1.49 1761.25

泰国 1523.86 -2.39 -0.16 +1.75 1497.67

印尼 5315.15 1.95 +0.04 +1.69 5226.95

菲律宾 7810.17 -25.21 -0.32 +8.02 7230.57

越南 561.82 9.26 +1.68 +2.97 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐