东南亚股市：多数持平趋跌，泰国股指下滑观望下周经济数据

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透曼谷5月22日 - 东南亚股市周五多数为持平或下跌，马来西亚股市触及两个多月低点，菲律宾股市受外资卖盘打压触及逾一周低位，泰国股市在下周公布重要经济数据之前缩减涨幅。
马来西亚股市下跌0.4%，至3月16日以来最低收位，本周共跌1.3%。
森那美 下跌2%，此前公布季度获利疲软，因受棕榈油价格不振拖累。
菲律宾股市收低0.3%，跌至5月13日以来最低收位，本周共跌0.9%。
外资在菲律宾股市卖超6.37亿披索。
马来西亚及印尼分别遭外资卖超1.75亿马币及5,170亿印尼卢比。
泰国股市收低0.2%，但本周共涨0.8%，为连续第二周录得涨幅。
泰国5月26日公布4月出口数据，5月29日公布4月其他经济数据，在此之前投资人普遍减少风险部位。
越南本周表现最佳，周线上涨4.5%，为2014年1月17日止当周以来最大涨幅。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 414.11 0.71 +0.17 +0.81 410.77
新加坡 3450.18 10.32 +0.30 +2.53 3365.15
马来西亚 1787.50 -7.54 -0.42 +1.49 1761.25
泰国 1523.86 -2.39 -0.16 +1.75 1497.67
印尼 5315.15 1.95 +0.04 +1.69 5226.95
菲律宾 7810.17 -25.21 -0.32 +8.02 7230.57
越南 561.82 9.26 +1.68 +2.97 545.63
(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2