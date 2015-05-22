马来西亚期市：棕榈油期货触及三周最低水准，周线下挫1.4%

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透吉隆坡5月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，触及三周最低水准，并中止此前连两周周线上涨的走势，因投资人愈来愈怀疑本月所看到的强劲出口需求能否维持。
过去五个交易日马来西亚棕榈油期货有四天下跌，尽管5月棕榈油出口激增限制跌幅。
“形势有些不利，但最近以来的出口数据相当好，提供了一些支撑。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商交易员说。船货调查机构的数据显示马来西亚棕榈油5月1-20日出口最多劲扬达53%。
“不过有些人认为良好的出口情况到月底会转弱，无法维持这样的增速。”
指标8月棕榈油期货 下跌1.02%至每吨2,136马币(林吉特)。午后价格一度触及2,127马币，为三周来最低水准。
经过两周连涨后，本周棕榈油期货累计跌1.4%。
整体成交量34,598口，略低于一般均值的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2