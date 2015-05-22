马来西亚期市：棕榈油期货触及三周最低水准，周线下挫1.4%

路透吉隆坡5月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，触及三周最低水准，并中止此前连两周周线上涨的走势，因投资人愈来愈怀疑本月所看到的强劲出口需求能否维持。

过去五个交易日马来西亚棕榈油期货有四天下跌，尽管5月棕榈油出口激增限制跌幅。

“形势有些不利，但最近以来的出口数据相当好，提供了一些支撑。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商交易员说。船货调查机构的数据显示马来西亚棕榈油5月1-20日出口最多劲扬达53%。

“不过有些人认为良好的出口情况到月底会转弱，无法维持这样的增速。”

指标8月棕榈油期货 下跌1.02%至每吨2,136马币(林吉特)。午后价格一度触及2,127马币，为三周来最低水准。

经过两周连涨后，本周棕榈油期货累计跌1.4%。

整体成交量34,598口，略低于一般均值的35,000口。(完)

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