重温稿-《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月18日-22日)中国重要财经新闻： 【政经】

--中国经济：有信心实现7%增长目标，设中拉合作基金提供300亿美元融资--总理

中国国务院总理李克强周三在中巴工商界峰会闭幕式上发表致辞表示，中国有能力有信心实现今年7%左右的经济增长目标，保持经济中高速增长。并宣布中方将设立中拉产能合作专项基金，为此提供300亿美元融资，支持中拉产能合作项目。

--中国数据：5月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，经济下行压力犹存

尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

--中国政策：今年到2017年宽带网络建设累计投资不低于1.1万亿元--国务院

为加快推进宽带网络基础设施建设，中国国务院周三发文指出要加大网络建设投入，今年到2017年累计投资不低于1.1万亿元人民币，同时要有序开放电信市场，推动电信企业降低网费。

--中国政策：北京试点服务业扩大开放，支持外资进入金融服务领域--国务院

中国国务院周四发文同意在北京开展服务业扩大开放综合试点，推动互联网和金融服务等六大重点领域扩大开放，目标是经过三年试点，积累在全国可复制可推广的经验。

--中国经济：发改委批复南京等三城市轨交建设规划，总投资逾2,100亿元

中国国家发改委周三印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。

--中国经济：发改委批复四项铁路和两项城市轨交项目，总投资逾2,400亿元

中国国家发展和改革委员会周一批复济南至青岛高速铁路等四项铁路建设项目，以及两项城市轨道交通的近期建设规划，总投资2,435.77亿元人民币。

--中国经济：冀“中国制造2025”促部分行业技术突破，领制造业发展--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩近日表示，中国要从制造业大国向制造业强国转变，通过“中国制造2025”这一纲领性文件的发布和实施，要促使一些行业在技术方面取得明显的突破，来引领和带动整个新一轮中国制造业的发展。

--中国经济：国际产能合作利于经济健康发展，但要防控相关风险--发改委

中国国家发展改革委利用外资和境外投资司司长顾大伟周三表示，推进国际产能合作和装备制造合作，有利于为中国经济迈上更高舞台打好基础，同时有利于中国经济进一步健康发展以及企业提高核心竞争力。

--中国经济：国务院印发《中国制造2025》，全面推进制造强国战略

中国国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。

--中国经济：下行压力持续加大，须推动稳增长、调结构措施加快落地--发改委

中国国家发展和改革委近日指出，中国经济下行压力持续加大，面临的形势错综复杂，必须进一步增强改革的紧迫感，推动有利于稳增长、调结构、保就业、增效益的改革措施及早出台、加快落地。

--中国经济：对使用新能源车船免征车船税，对节约能源车船减半征收--财政部

中国财政部等三部委联合通知称，中国将对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。

--中国房地产：活跃成交带动4月房价止跌回稳，但70城分化明显冷热不均

随着330楼市新政逐渐显效，以及销售旺季的到来，4月中国房地产市场成交趋于活跃，房价跌势得到一定程度遏制，一线和部分二线城市环比呈上涨之势，但绝大多数三线城市房价仍在下降。

========================================================================== 【金融】

--中国金融：可用对绿色贷款提供贴息等方式缓解绿色企业融资难--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏撰文称，绝大部分绿色项目是带有一定外部性的私人产品，只是利润率稍稍低于投资者预期的合理水平，或风险稍大于其预期的合理水平。只要作出一些创新性的金融安排，提高资金的可获得性，使得大量民间资本愿意投资于绿色项目。

--中国金融：去年中国网贷成交额增267%，有问题平台增长283%

中国支付清算协会发布报告称，以P2P网络借贷、股权众筹、互联网理财等为代表的互联网金融市场快速发展。2014年年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元人民币，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。

--中港金融：香港交易所正就商品市场互联互通进行初步讨论--CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周三称，正就中国和香港两地商品市场互联互通进行初步讨论。

--中国金融：央行本月或试点推出对个人和企业发行的大额存单--报载

据经济观察报报导，中国即将推出针对个人和企业的大额存单，本月中国央行将会针对部分银行开放政策试点；该报引述一位接近中国央行的知情人士透露，对个人及企业发行大额存单，个人门槛为30万元人民币起，企业门槛在1,000万元。

--中国金融：一季度境外对中国金融机构直接投资净流入85.6亿元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外机构投资者对中国境内金融机构直接投资净流入85.6亿元人民币，较上季度净流入147.18亿元下降超四成。

--中国金融：建立国家住房银行是住房融资体系完善的方向--国家信息中心

中国国家信息中心的研究报告建议，以中央政府的名义建立住房储蓄制度，建立国家住房银行，是下一步完善中国住房金融制度的方向。

--企业并购：中国交行境外并购首单控股巴西BBM银行，首期对价超10亿元

中资金融机构海外并购日渐增多，中国第五大银行--交通银行达成了首单境外并购。在中国-巴西工商峰会期间，交通银行就收购巴西BBM银行的控股权与BBM银行控股股东签署协议，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔，以最新汇率测算，约10.7亿元人民币。

========================================================================== 【固定收益】

--中国债市：央行取消银行间债市债券流通审批，发行登记完毕即可上市

中国人民银行周三公告，取消银行间债市债券交易流通审批。依法发行的各类债券，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可上市。

--中国债市：地方债推出定向承销方式对市场影响不大--中债登副总

中国中央国债登记结算公司副总经理白伟群周二表示，地方债定向承销发债方式的推出对债券市场影响不大，因发行规模及主要的投资者均未变，发行方式的变化对市场影响有限。

--新债招标：今年首批地方债江苏债利率低于预期，非市场化发行仍占主导

作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。

========================================================================== 【外汇】

--中国外汇：4月银行代客结售汇连八月逆差，规模收窄至921亿元--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美元）逆差规模较3月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至921亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。

--人民币汇率：4月实际与名义有效汇率均小贬，结束连10月升势--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。

--中国外汇：3月增持美国国债373亿元重回持有首位，此前连续六个月减持

在连续六个月减持后，美国财政部最新数据显示，中国3月转为增持美国国债，当月净增量373亿美元。期末持有规模为12,610亿美元，再次超过日本重回首位。

========================================================================== 【证券/行业】

--中港证券：内地与香港两地基金互认政策快将公布--消息

两名消息人士周四对路透称，筹备已久的中国内地与香港两地基互认政策快将公布，意味着内地逾6万亿元人民币公募基金有望“出海”分销到香港市场，也为国际资金进一步开启中国投资大门。

--中国证券：沪深两融余额突破2万亿元，金融股继续排名前列

中国股市融资融券余额再创新高，截至周四，沪深交易所融资融券余额突破了2万亿元人民币，排名前列的继续为金融股，其中中国平安融资余额已经达到486亿元，排名第一。

--中国股市：今年首季中国科技公司IPO数量全球居首--罗兵咸永道

国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表报告称，2015年首季中国科技公司的IPO（首次公开发行）以数量计虽然保持全球第一，但同比下跌27%，而集资额亦减少26%；然而全年增长仍有望超越2014年。

--中国证券：上证所战略新兴板对承接中概股回归将发挥重要作用--副总

近期中国深圳证交所创业板持续火爆，也令上证所推出战略新兴板的进程颇受关注。上海证券交易所副总经理刘世安表示，上证所在注册制改革背景下推出战略新兴板，对于承接中资概念股回归将发挥重要作用。

--中国证券：今年要实施股票发行注册制改革，适时启动“深港通”试点--发改委

中国国家发展和改革委员会称，今年将经济体制改革重点任务包括实施股票发行注册制改革，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点；并进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。

--中国证券：深交所将扩容深证成份指数样本股至500只,选样规则保持不变

中国深圳证券交易所周二决定，于2015年5月20日对深证成份指数正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。

--中港证券：中国证监会明确境外投资者作为沪股通股票持有人的财产权

香港交易及结算所（港交所） 周一称，中国证监会此前明确境外投资者透过香港结算公司持有中国A股（沪股通）的财产权，进一步厘清了部分海外基金的疑问。

--中国基金：4月末基金业规模6.2万亿元，当月大增近万亿--基金业协会

在中国股市大涨的驱动下，基金规模也一路水涨船高。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至今年4月末，中国公募基金资产规模合计达6.2万亿元人民币，单月大增近万亿元或18.3%。

--《焦点》中国风电产能五分之一闲置，企业获利承压

中国风电企业已感觉到压力，国有电网运营商故意推迟风电并网并减少购买风电，浪费了全部风能发电量的大约五分之一，这相当于足以维持北京用电40天的电量。

--中国新股：国泰君安证券启动A股IPO程序，拟发行15.25亿股

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周四晚间公告称，已正式提交上市申请，将登陆上海证券交易所，拟发行15.25亿股。

--香港个股：中国移动与国投集团组建产业基金，规模50亿元人民币

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动称，该公司联同国家开发投资公司（国投集团）组建一支产业基金，规模50亿元人民币。

--香港个股：汉能薄膜发电母公司反击，澄清没有任何减持套现或对赌行为

日前股价暴跌的汉能薄膜发电由母公司出面反击，针对部分媒体的报导作出澄清，称集团资金状况良好，没有利用上市公司股票作减持套现或对赌的行为。

--中港个股：中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

中国智能手机生产商中兴通讯的美国业务首席执行官兼总裁程立新接受路透专访时称，该公司预计2015年付运美国的智能手机达2,000万部，按年增加20%。

--港股业绩：联想集团14/15年度净利按年微升1.5%，基本符合预期