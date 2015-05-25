重温稿-《台湾新债预测》10年期104/5R公债得标利率料落在1.54-1.57%

* 标售标的：104/5R期10年公债

* 标售时间：周一(25日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.54-1.57%

* 受访机构：10家

路透台北5月22日 - 台湾财政部下周一将标售10年期增额公债104/5R 。路透调查显示，在市场资金浮滥，大型公股银行有去化压力下，104/5R得标利率料接近发行前交易区间低位。预计该期公债得标利率落在1.54-1.57%间。

路透周五访谈10家金融机构，包括四家银行、四家证券以及两家票券商，市场预估中值为1.54-1.57%，大区间则在1.53-1.60%。

〞稳定中带点乐观，但不会太低。〞一家大型公股银行交易主管说。

本次104/5R期公债预计标售300亿台币，天期为10年期，下周四(28日)发行。前次标售同天期公债104/5期得标利率在1.6490%，发行400亿台币。

以下为交易员观点整理：

--10年券殖利率已经来到今年相对低位，追价意愿料受限。

--下半年有美国升息与外资汇出变数，需考虑10年券的持券风险。

--大型金融机构标在1.55%以下机率很低，应该只会下一个基本量在1.53-1.54%，之后往上写。

--资金多不足以成为追低利率的藉口，第二季还有600亿台币的五、10年筹码可买。

--104/5R要标在1.53%以下对多头才算激励，否则10年券还是不脱在1.52-1.60%区间。

--104/5R可能会像20年券104/7一样，标高被市场视为好买点，标低则限缩在低档整理。

相关报价：

--104/5R期公债周五发行前交易殖利率收在1.5475%，交易期间高位在1.6490%，低见1.5338%。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型证券一 1.54 1.57

大型证券二 1.55 1.60

大型证券三 1.54 1.56

大型证券四 1.57 1.59

大型票券一 1.53 1.56

大型票券二 1.55 1.57

大型银行一 1.56 1.58

大型银行二 1.55 1.58

大型银行三 1.53 1.56

大型金融机构 1.55 1.56

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中 值 1.54 1.57(完)