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亚洲 | 2015年 5月 23日 星期六 00:21 BJT

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)数据显示4月俄罗斯的黄金储备增加8.333吨，至1,246.625吨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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