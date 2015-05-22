金属期市：期铜可望录得1月来最大单周跌幅，镍库存触及纪录高位

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 镍库存触及纪录高位
* 中国可能补充铜库存
* LME市场周一休市
路透伦敦5月22日 - 伦敦期铜价格周五下跌，因担心最大消费国中国的需求，而期镍价格触及四周低位，此前伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报6,161美元，稍早触及三周低位6,143美元，周四报每吨6,260美元。
期铜本周迄今下跌逾3%，势将录得1月来最大单周跌幅。
“如果全球经济复苏，需求可能被证明有所改善，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
4月中国进口未锻造铜和铜合金达到38万吨，令今年头四个月进口上升至135万吨，较上年同期下降14.7%。
但月度进口数据较2月增长。
“如果中国消费者对下半年的前景感到乐观，他们除补充库存外，还将实实在在地增加制成品生产，这将对需求有真正的提振，从而推高价格，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。
期镍 下滑2.2%，报每吨12,710美元，稍早触及一个月低点12,680美元。镍库存增加8,922吨，至446,868吨的纪录高位。
期镍本周下挫逾8%，势将录得2011年9月来最大单周跌幅。
“库存和价差反应的情况类似。镍市不存在供应短缺，目前还没有出现，且长期来看可能也不会出现，”一镍交易商表示。
现货月期镍合约较三个月期镍贴水 走宽至大约每吨43美元，在4月底时接近30美元。
期铝 下跌0.3%，报1,768美元，期铝受供应过多拖累，价格在稍早下跌至4月中来最低的1,757美元。
期铅 跌1.3%，报1,947美元。期锌 下滑0.6%，报2,177美元。
期锡 持平在周四收报的15,825美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)