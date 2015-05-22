金属期市：期铜可望录得1月来最大单周跌幅，镍库存触及纪录高位

* 镍库存触及纪录高位

* 中国可能补充铜库存

* LME市场周一休市

路透伦敦5月22日 - 伦敦期铜价格周五下跌，因担心最大消费国中国的需求，而期镍价格触及四周低位，此前伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报6,161美元，稍早触及三周低位6,143美元，周四报每吨6,260美元。

期铜本周迄今下跌逾3%，势将录得1月来最大单周跌幅。

“如果全球经济复苏，需求可能被证明有所改善，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

4月中国进口未锻造铜和铜合金达到38万吨，令今年头四个月进口上升至135万吨，较上年同期下降14.7%。

但月度进口数据较2月增长。

“如果中国消费者对下半年的前景感到乐观，他们除补充库存外，还将实实在在地增加制成品生产，这将对需求有真正的提振，从而推高价格，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。

期镍 下滑2.2%，报每吨12,710美元，稍早触及一个月低点12,680美元。镍库存增加8,922吨，至446,868吨的纪录高位。

期镍本周下挫逾8%，势将录得2011年9月来最大单周跌幅。

“库存和价差反应的情况类似。镍市不存在供应短缺，目前还没有出现，且长期来看可能也不会出现，”一镍交易商表示。

现货月期镍合约较三个月期镍贴水 走宽至大约每吨43美元，在4月底时接近30美元。

期铝 下跌0.3%，报1,768美元，期铝受供应过多拖累，价格在稍早下跌至4月中来最低的1,757美元。

期铅 跌1.3%，报1,947美元。期锌 下滑0.6%，报2,177美元。

期锡 持平在周四收报的15,825美元。(完)

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