纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至逾一年最低，原糖下滑至七周低点

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透纽约/伦敦5月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至逾一年低位，受技术性卖出和利空的报告拖累，而原糖期货挫跌至七周低位，因报告显示全球有大量库存。
伦敦可可期货升至约八个月高位，因英镑 走弱为市场提供支撑。纽约可可期货下跌。
周一美国阵亡将士纪念日假期，市场将休市，英国也为公众假期。
阿拉比卡咖啡期货下跌，因技术性卖出信号和延续周四的跌势。ED&F Man旗下的Volcafe在周四上调其全球咖啡豆产量预估，拖累市场当日大跌。
7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.5美分，或1.2%，报每磅1.2695美元，此前跌至去年2月来最低1.258美元。该期货连跌第四个交易日，本周重挫7.5%，为2月底来最大周度跌幅。
7月罗布斯塔咖啡期货 收挫56美元，或3.3%，报每吨1,626美元，此为去年1月来最低。
原糖期货扩大跌幅，此前国际糖业组织(ISO)上调2014/15年全球供应过剩预估。
7月原糖期货 收跌0.18美分，或1.4%，报每磅12.31美分，此前触及七周最低12.28美分。
8月白糖期货 收挫5.60美元，或1.6%，报每吨351.30美元，此前触及合约低位350.30美元。
伦敦7月可可期货 收涨16英镑，或0.8%，报每吨2,112英镑。纽约7月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,153美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)