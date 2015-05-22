纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至逾一年最低，原糖下滑至七周低点

路透纽约/伦敦5月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至逾一年低位，受技术性卖出和利空的报告拖累，而原糖期货挫跌至七周低位，因报告显示全球有大量库存。

伦敦可可期货升至约八个月高位，因英镑 走弱为市场提供支撑。纽约可可期货下跌。

周一美国阵亡将士纪念日假期，市场将休市，英国也为公众假期。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因技术性卖出信号和延续周四的跌势。ED&F Man旗下的Volcafe在周四上调其全球咖啡豆产量预估，拖累市场当日大跌。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.5美分，或1.2%，报每磅1.2695美元，此前跌至去年2月来最低1.258美元。该期货连跌第四个交易日，本周重挫7.5%，为2月底来最大周度跌幅。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫56美元，或3.3%，报每吨1,626美元，此为去年1月来最低。

原糖期货扩大跌幅，此前国际糖业组织(ISO)上调2014/15年全球供应过剩预估。

7月原糖期货 收跌0.18美分，或1.4%，报每磅12.31美分，此前触及七周最低12.28美分。

8月白糖期货 收挫5.60美元，或1.6%，报每吨351.30美元，此前触及合约低位350.30美元。

伦敦7月可可期货 收涨16英镑，或0.8%，报每吨2,112英镑。纽约7月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,153美元。(完)

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