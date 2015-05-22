全球金市：金价下跌，因叶伦预计美联储将在今年升息且美元跳涨

* 4月美国消费者物价指数强于预期

* 美联储主席叶伦的讲话令黄金轻微承压

路透纽约/伦敦5月22日 - 金价周五下跌，势将录得四周内首周下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。

在叶伦讲话后，美元 延续涨势。周五早上公布的4月美国核心消费者物价强于预期，已带动美元上涨。

美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。“因此，如果经济如我预期般持续改善，我认为在今年某个时点开始上调联邦基金利率目标，并将货币政策正常化将是合适的。”叶伦表示。

现货金 开盘上涨，但在1900 GMT，下滑0.1%，至每盎司1,204.72美元。本周金价下挫1.6%。

美国6月期金 变动不大，小跌0.10美分，收报每盎司1,204美元。

下周一英国和美国公众假期，令周五市场交投清淡。

“叶伦确实是说，经济数据疲弱基本上没有影响她对美国经济的信心，她预计美联储将在今年升息，所以我认为，这是不利黄金的因素，”商品投资公司LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。

“我个人认为，美联储决策者会可能等到12月才升息，除非美国公布一连串强劲的经济数据。”

美元兑一篮子主要货上扬1%，最初受美国经济数据提振。美国公布4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，核心CPI较前月上涨0.3%，为2013年1月来最大按月升幅。

现货银 跌0.6%，报每盎司17.02美元，本周势将下挫2.6%。现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,141.74美元。现货钯金 下滑0.7%，报每盎司783.50美元。(完)

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