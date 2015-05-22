全球金市：金价下跌，因叶伦预计美联储将在今年升息且美元跳涨

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 4月美国消费者物价指数强于预期
* 美联储主席叶伦的讲话令黄金轻微承压
路透纽约/伦敦5月22日 - 金价周五下跌，势将录得四周内首周下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。
在叶伦讲话后，美元 延续涨势。周五早上公布的4月美国核心消费者物价强于预期，已带动美元上涨。
美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。“因此，如果经济如我预期般持续改善，我认为在今年某个时点开始上调联邦基金利率目标，并将货币政策正常化将是合适的。”叶伦表示。
现货金 开盘上涨，但在1900 GMT，下滑0.1%，至每盎司1,204.72美元。本周金价下挫1.6%。
美国6月期金 变动不大，小跌0.10美分，收报每盎司1,204美元。
下周一英国和美国公众假期，令周五市场交投清淡。
“叶伦确实是说，经济数据疲弱基本上没有影响她对美国经济的信心，她预计美联储将在今年升息，所以我认为，这是不利黄金的因素，”商品投资公司LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。
“我个人认为，美联储决策者会可能等到12月才升息，除非美国公布一连串强劲的经济数据。”
美元兑一篮子主要货上扬1%，最初受美国经济数据提振。美国公布4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，核心CPI较前月上涨0.3%，为2013年1月来最大按月升幅。
现货银 跌0.6%，报每盎司17.02美元，本周势将下挫2.6%。现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,141.74美元。现货钯金 下滑0.7%，报每盎司783.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)