更正-全球金市：金价下跌，因叶伦预计美联储将在今年升息且美元跳涨

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
(因译文有误，文中第五段美国期金报价应为“小跌0.10美元”，而非“小跌0.10美分”)
* 4月美国消费者物价指数强于预期
* 美联储主席叶伦的讲话令黄金轻微承压
路透纽约/伦敦5月22日 - 金价周五下跌，势将录得四周内首周下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。
在叶伦讲话后，美元 延续涨势。周五早上公布的4月美国核心消费者物价强于预期，已带动美元上涨。
美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。“因此，如果经济如我预期般持续改善，我认为在今年某个时点开始上调联邦基金利率目标，并将货币政策正常化将是合适的。”叶伦表示。
现货金 开盘上涨，但在1900 GMT，下滑0.1%，至每盎司1,204.72美元。本周金价下挫1.6%。
美国6月期金 变动不大，小跌0.10美元，收报每盎司1,204美元。
下周一英国和美国公众假期，令周五市场交投清淡。
“叶伦确实是说，经济数据疲弱基本上没有影响她对美国经济的信心，她预计美联储将在今年升息，所以我认为，这是不利黄金的因素，”商品投资公司LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。
“我个人认为，美联储决策者会可能等到12月才升息，除非美国公布一连串强劲的经济数据。”
美元兑一篮子主要货上扬1%，最初受美国经济数据提振。美国公布4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，核心CPI较前月上涨0.3%，为2013年1月来最大按月升幅。
现货银 跌0.6%，报每盎司17.02美元，本周势将下挫2.6%。现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,141.74美元。现货钯金 下滑0.7%，报每盎司783.50美元。(完)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。