重温稿-美国股市：小跌，美联储主席叶伦的讲话未能提振市场

* 叶伦讲话没有令市场改变升息预期

* 美国核心通胀较前月上升0.3%，为2013年1月来最大

* 波音下跌，庞巴迪考虑发展其CSeries喷气式客机的第三款型号

* 微软收购Salesforce的磋商没有达成交易，微软股价下滑

* 道指小跌0.29%，标普500指数下滑0.22%，Nasdaq指数微跌0.03%

路透纽约5月22日 - 美国股市周五下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示美联储准备好在今年升息 ，这和市场预期一致。

周五交投清淡，本周成交量低，令许多投资者担心近期触及的纪录高水平将难以维持。

美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。

在较长一段时间里，股市稳步上升，波动率处于低位，但由于美联储可能在今年升息和主要股指接近纪录高位，股市在未来几周可能交投震荡。

“我认为叶伦和所有美联储官员一直在做的是，非常谨慎地安排他们的行动路径。我认为这可能是美联储将在某一时点升息的最明显信号，”Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。

“他们担心市场反应。”

道琼工业指数 收低53.72点，或0.29%，收报18,232.02点。

标准普尔500指数 下跌4.76点，或0.22%，收报2,126.06点。Nasdaq指数 下滑1.43点，或0.03%，收报5,089.36点，盘中大部份时间交投在平盘附近。

道指和标普500指数本周曾触及纪录高位，但周五收低，令本周道指下跌0.2%，标普500指数上升0.2%。

NASDAQ指数上涨0.8%。

标普500指数10大类股全数下跌，电信服务指数 下跌0.8%，是跌幅最大的板块。

微软 下滑1.1%，此前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，微软就收购云软件巨擘Salesforce与之展开深入磋商，但双方在收购价格上未能取得一致。Salesforce股价下滑2.88%。

波音 下滑1.72%，报144.81美元，此前华尔街日报报导，庞巴迪(Bombardier) 考虑开发CSeries喷气式客机的第三个型号。

美国劳工部周五公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)。4月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)。

美元周五走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美联储在今年晚些时候升息的可能性。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,922和1,085家，比率为1.77:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,566和1,177家，比率为1.33:1。

有27只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低。有71只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)