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亚洲 | 2015年 5月 24日 星期日 10:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.70 +1.07 +2.51 1665802

搜狐 66.36 +0.23 +0.35 466026

网易 146.20 -2.88 -2.19 998972

百度 203.80 +3.67 +1.83 4311081

台湾

台湾积体电路 24.20 -0.04 -0.17 1983798

联电 2.25 +0.02 +0.90 143376

日月光 6.95 -0.04 -0.57 478916

硅品精密 8.15 -0.05 -0.61 425194

和信超媒体 0.75 +0.00 +0.00 125685

友达 5.42 +0.13 +2.46 266114

中华电信 32.21 -0.02 -0.06 21758

台湾国际航电 45.95 +0.01 +0.02 676270

香港

中国移动 68.58 +1.74 +2.60 230165

中国联通 17.83 +0.25 +1.42 116604

中国电信 70.14 +1.83 +2.68 22051

中芯国际 5.38 +0.07 +1.32 16396

电讯盈科 6.49 +0.05 +0.78 250

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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