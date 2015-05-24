《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月22日

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.70 +1.07 +2.51 1665802
搜狐 66.36 +0.23 +0.35 466026
网易 146.20 -2.88 -2.19 998972
百度 203.80 +3.67 +1.83 4311081
台湾
台湾积体电路 24.20 -0.04 -0.17 1983798
联电 2.25 +0.02 +0.90 143376
日月光 6.95 -0.04 -0.57 478916
硅品精密 8.15 -0.05 -0.61 425194
和信超媒体 0.75 +0.00 +0.00 125685
友达 5.42 +0.13 +2.46 266114
中华电信 32.21 -0.02 -0.06 21758
台湾国际航电 45.95 +0.01 +0.02 676270
香港
中国移动 68.58 +1.74 +2.60 230165
中国联通 17.83 +0.25 +1.42 116604
中国电信 70.14 +1.83 +2.68 22051
中芯国际 5.38 +0.07 +1.32 16396
电讯盈科 6.49 +0.05 +0.78 250
(完)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。