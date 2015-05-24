CFTC报告：COMEX期铜5月19日持仓报告(表)

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透5月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年5月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(179,210口)
73,598 64,257 13,001 77,109 83,885 163,708 161,143 15,502 18,067
较5月12日变动(未平仓合约：增加1,133口)
-124 -949 1,335 65 1,228 1,276 1,614 -143 -481
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
41.1 35.9 7.3 43.0 46.8 91.3 89.9 8.7 10.1
各类交易商数量(总计为269家)
76 111 48 49 58 160 191 (完)
(整理 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。