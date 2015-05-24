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市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:12 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年5月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(179,210口)

73,598 64,257 13,001 77,109 83,885 163,708 161,143 15,502 18,067

较5月12日变动(未平仓合约：增加1,133口)

-124 -949 1,335 65 1,228 1,276 1,614 -143 -481

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.1 35.9 7.3 43.0 46.8 91.3 89.9 8.7 10.1

各类交易商数量(总计为269家)

76 111 48 49 58 160 191 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
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