版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:15 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(433,360口)

125,800 178,602 89,604 181,265 121,112 396,669 389,318 36,691 44,042

较5月12日变动(未平仓合约：减少19,583口)

-784 -20,509 -8,852 -4,226 12,641 -13,862 -16,720 -5,721 -2,863

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 41.2 20.7 41.8 27.9 91.5 89.8 8.5 10.2

各类交易商数量(总计为406家)

130 130 136 97 99 314 297 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐