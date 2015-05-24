CFTC报告：CBOT小麦期货5月19日持仓报告(表)

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(433,360口)
125,800 178,602 89,604 181,265 121,112 396,669 389,318 36,691 44,042
较5月12日变动(未平仓合约：减少19,583口)
-784 -20,509 -8,852 -4,226 12,641 -13,862 -16,720 -5,721 -2,863
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.0 41.2 20.7 41.8 27.9 91.5 89.8 8.5 10.2
各类交易商数量(总计为406家)
130 130 136 97 99 314 297 (完)
(整理 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。