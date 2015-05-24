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市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:14 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(187,619口)

87,161 38,130 14,967 68,793 123,065 170,921 176,162 16,698 11,457

较5月12日变动(未平仓合约：减少3,787口)

-4,861 -1,250 1,688 -437 -5,253 -3,610 -4,815 -177 1,028

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.5 20.3 8.0 36.7 65.6 91.1 93.9 8.9 6.1

各类交易商数量(总计为255家)

102 69 54 49 62 175 168 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
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