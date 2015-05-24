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货币新闻 | 2015年 5月 24日 星期日 10:16 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(692,395口)

181,476 227,327 100,278 367,120 256,147 648,874 583,752 43,521 108,643

较5月12日变动(未平仓合约：减少1,585口)

-17,098 21,329 6,932 7,458 -29,071 -2,708 -810 1,123 -775

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.2 32.8 14.5 53.0 37.0 93.7 84.3 6.3 15.7

各类交易商数量(总计为643家)

151 237 197 152 192 432 524 (完) (整理 许娜；审校 王丽鑫)
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