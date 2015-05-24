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市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:17 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,399,666口)

408,932 461,970 203,944 664,426 530,833 1277302 1196747 122,364 202,919

较5月12日变动(未平仓合约：增加58,960口)

10,651 32,537 15,098 33,255 13,045 59,004 60,680 -44 -1,720

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.2 33.0 14.6 47.5 37.9 91.3 85.5 8.7 14.5

各类交易商数量(总计为732家)

166 187 175 237 266 506 562 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
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