CFTC报告：CBOT玉米期货5月19日持仓报告(表)

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,399,666口)
408,932 461,970 203,944 664,426 530,833 1277302 1196747 122,364 202,919
较5月12日变动(未平仓合约：增加58,960口)
10,651 32,537 15,098 33,255 13,045 59,004 60,680 -44 -1,720
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.2 33.0 14.6 47.5 37.9 91.3 85.5 8.7 14.5
各类交易商数量(总计为732家)
166 187 175 237 266 506 562 (完)
(整理 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。