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市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:22 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(428,597口)

202,190 79,569 46,685 140,751 273,085 389,626 399,339 38,971 29,258

较5月12日变动(未平仓合约：增加22,985口)

　 22,933 -22,248 -2,766 -4,078 50,754 16,089 25,740 6,896 -2,755

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.2 18.6 10.9 32.8 63.7 90.9 93.2 9.1 6.8

各类交易商数量(总计为305家)

142 89 81 49 52 223 196 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
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