CFTC报告：COMEX期金5月19日持仓报告(表)

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透5月22日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(428,597口)
202,190 79,569 46,685 140,751 273,085 389,626 399,339 38,971 29,258
较5月12日变动(未平仓合约：增加22,985口)
22,933 -22,248 -2,766 -4,078 50,754 16,089 25,740 6,896 -2,755
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
47.2 18.6 10.9 32.8 63.7 90.9 93.2 9.1 6.8
各类交易商数量(总计为305家)
142 89 81 49 52 223 196 (完)
(整理 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。