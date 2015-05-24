主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。