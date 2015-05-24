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市场报道 | 2015年 5月 24日 星期日 10:23 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月19日持仓报告(表)

路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,621,198口)

504,615 161,184 495,495 542,015 892,555 1542125 1549234 79,073 71,964

较5月12日变动(未平仓合约：减少110,480口)

-7,828 -31,047 -42,043 -62,566 -34,132 -112,437 -107,222 1,957 -3,258

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 9.9 30.6 33.4 55.1 95.1 95.6 4.9 4.4

各类交易商数量(总计为352家)

114 114 149 84 98 278 297 (完)

(整理 许娜；审校 王丽鑫)
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