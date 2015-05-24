CFTC报告：NYMEX原油期货5月19日持仓报告(表)

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透5月22日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,621,198口)
504,615 161,184 495,495 542,015 892,555 1542125 1549234 79,073 71,964
较5月12日变动(未平仓合约：减少110,480口)
-7,828 -31,047 -42,043 -62,566 -34,132 -112,437 -107,222 1,957 -3,258
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.1 9.9 30.6 33.4 55.1 95.1 95.6 4.9 4.4
各类交易商数量(总计为352家)
114 114 149 84 98 278 297 (完)
(整理 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。