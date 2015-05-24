金砖国家：5月22日股汇市收盘纵览

路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.48%或4.92点，报1,037.62点。

中国股市：沪综指收升2.8%再创逾七年新高，周涨幅为五个半月来最大

中国汇市：人民币回吐早盘涨幅收跌，或因央行引导扩大波动率

香港股市：恒指跳涨1.7%，投资者预计将有更多内地资金涌入港股

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巴西股市：拉美股市全线走跌，此前出炉的美国通胀数据增强投资者对美国将及早升息的预期。指标Bovespa指数 五个交易日来第四个交易日下跌，周线下滑约4.9%，为12月中以来最大单周跌幅。该股指周五收跌1.33%，报54,377.29点。

巴西汇市：拉美货币全线走跌。雷亚尔兑美元 盘中触及10个交易日低位，终场收报3.0944/51雷亚尔，上日收报3.0421/26。

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南非股市：几近收平，虽然医疗基金和金融服务集团Discovery 和私人银行Investec 上涨，但民间医疗股进一步下跌。 指标Top-40指数 收跌0.06%报47,885.27点，大盘综合指数 跌0.13%报54,055.38点。

南非汇市：兰特/美元下滑，因美国通胀数据提升美联储今年稍晚升息的可能性

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印度股市：收涨约0.5%至五周收盘高位，跟随亚股涨势，因疲弱的美国经济数据增强美联储只可能在今年稍晚升息的预期。指标BSE指数 涨0.53%，报27,957.50点，周线上扬2.3%。NSE指数 升0.45%，至8,458.95点，为4月17日以来最高收位；该股指周线收高2.4%，为连续第三周周线上扬，且创4月3日止当周以来最佳单周表现。

印度汇市：印度卢比兑美元 报63.62/63，基本持平于周四收盘价63.64/65，追随印度股市的温和涨势，其它亚币走高亦提振卢比人气。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.36%，报1,051.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.37%，报572.39点。