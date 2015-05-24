《美国上市公司业绩公布日程表》--5月25日至6月1日

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
汤森路透5月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 5月26日 BMO Q3 2015 Autozone Inc 5月27日 AMC Q3 2015 Costco Wholesale Corp 5月27日 BMO Q4 2015 Michael Kors Holdings Ltd 5月27日 BMO Q1 2015 蒂芙尼(Tiffany) 5月28日 AMC Q2 2015 安华高科技(Avago Technologies) 5月28日 AMC Q1 2015 GameStop Corp 6月 1日 AMC Q1 2015 PVH Corp 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。