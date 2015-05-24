《美国上市公司业绩公布日程表》--5月25日至6月1日

汤森路透5月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 5月26日 BMO Q3 2015 Autozone Inc 5月27日 AMC Q3 2015 Costco Wholesale Corp 5月27日 BMO Q4 2015 Michael Kors Holdings Ltd 5月27日 BMO Q1 2015 蒂芙尼(Tiffany) 5月28日 AMC Q2 2015 安华高科技(Avago Technologies) 5月28日 AMC Q1 2015 GameStop Corp 6月 1日 AMC Q1 2015 PVH Corp 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)