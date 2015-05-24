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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 06:36 BJT

****日韩经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
    
    5月25日当周
    
    5月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          4月    逆差3,189顺差2,293
             出口(较上年同期)                                     +6.4%    +8.5%        
             进口(较上年同期)                                     -1.5%   -14.5%
     
    5月25日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                            5月         --        104 
    
    5月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月27日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         -- 买超10,992
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超1,873
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      4月        +5.4%    -9.7%
    
    5月28日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    6月         --       正76
    2300 韩国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.4%
                     (较上年同期)                                  --      -0.1%
             服务业产出(较前月)                                    --      -0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      4月        -0.7%    +2.4%
                     (较上年同期)                                 +3.1%   -10.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   4月        +0.2%    +2.2%
             全国整体CPI                                           --      +2.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               5月        +0.1%    +0.4%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.7%
    2330 日本求才求职比                                4月         1.15     1.15
             失业率                                                3.4%     3.4%
    2350 日本工业生产                               4月初值       +0.8%    -0.8%
             一个月预估值                                          --      +2.1%
             两个月预估值                                          --      -0.3% 
    
    5月29日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      4月         --     +10.8%
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                      4月         持平    +0.7%
    
    5月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第一季         --      +2.8%
    
    6月1日当周
    
    6月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      5月初值         --      -8.0%
             进口(较上年同期)                                      --     -17.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --   顺差85.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 5月         --       50.9
     --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                      5月         --       48.8
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月         --    3,699.0
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               5月         --      +0.1%
                              (较上年同期)                         --      +0.4%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月         --   盈余93.2(完)
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