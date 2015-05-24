日韩经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差3,189顺差2,293 出口(较上年同期) +6.4% +8.5% 进口(较上年同期) -1.5% -14.5% 5月25日(一) 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超10,992 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,873 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 +5.4% -9.7% 5月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 正76 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.1% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -0.7% +2.4% (较上年同期) +3.1% -10.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +0.2% +2.2% 全国整体CPI -- +2.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +0.1% +0.4% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 4月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本工业生产 4月初值 +0.8% -0.8% 一个月预估值 -- +2.1% 两个月预估值 -- -0.3% 5月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +10.8% 0500 日本新屋开工(较上年同期) 4月 持平 +0.7% 5月31日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +2.8% 6月1日当周 6月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -- -8.0% 进口(较上年同期) -- -17.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差85.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 48.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,699.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.4% 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余93.2(完)