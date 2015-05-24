澳新经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43 出口(亿新西兰元) -- 49.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差6.31 截至4月的一年 -- 逆差24.1 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -1.5% -0.2% 5月28日(四) 0130 澳洲资本支出 第一季 -2.4% -2.2% 建筑类支出 -2.5% -2.6% 机械类支出 -1.2% -1.3% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +11.0% 5月29日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +4.4% 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 6月1日当周 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 48 6月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3% 0130 澳洲建筑许可 4月 -2.0% +2.8% 民间建筑许可 -- +1.1% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.8% 企业获利 -- -0.2% 企业税前获利 -- -9.6% 2245 新西兰贸易条件 第一季 -- -1.9% (完)