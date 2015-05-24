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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 06:49 BJT

****澳新经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月25日当周
    
    5月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                       4月          --         43
               出口(亿新西兰元)                                    --       49.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                --   顺差6.31
                                            截至4月的一年          --   逆差24.1
    
    5月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月27日(三)
    0130 澳洲建筑完工                              第一季       -1.5%      -0.2%
    
    5月28日(四)
    0130 澳洲资本支出                              第一季       -2.4%      -2.2%
             建筑类支出                                         -2.5%      -2.6%
             机械类支出                                         -1.2%      -1.3%
    2245 新西兰建筑许可                               4月          --     +11.0%
    
    5月29日(五)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      4月          --      +4.4%
    0130 澳洲民间信贷                                 4月       +0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                              --      +0.5%
    
    6月1日当周
    
    5月31日-6月1日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                            5月          --         48
    
    6月1日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                            5月          --      +0.3%
    0130 澳洲建筑许可                                 4月       -2.0%      +2.8%
             民间建筑许可                                          --    　+1.1%
    0130 澳洲企业库存                              第一季          --      -0.8%
             企业获利                                              --      -0.2%
             企业税前获利                                          --      -9.6%
    2245 新西兰贸易条件                            第一季          --      -1.9% (完)
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