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市场报道 | 2015年 5月 25日 星期一 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月25日当周

5月25日(一)

暂无重要经济指标。

5月26日(二)

1230 美国耐久财订单 4月 -0.4% +4.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 +0.4% +3.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.6%

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 3月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +5.4%

房价指数 -- 220.5

1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 3月 +0.9% +0.9%

未经季调房价指数(较前月) +0.7% +0.5%

房价指数(较上年同期) +4.6% +5.0%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 57.0

服务业PMI 57.0 57.4

1400 美国消费者信心指数 5月 95.0 95.2

1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 51.0 48.1

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 5月 -- 负3

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负16.0

5月27日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 114.3

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 406.5

再融资指数 -- 1,600.6

1400 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75%

5月28日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 -- 27.4

四周均值(万人) -- 26.625

续请失业金人数(万人) 5月16日当周 -- 221.1

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.3%

(较上年同期) -- -1.8%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 +1.0% +1.1%

5月29日(五)

1230 美国企业获利 第一季初值 -- -1.6%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -0.8% +0.2%

最终销售 -0.8% -0.5%

消费支出 -- +1.9%

GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +0.9% +0.9%

个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6%

GDP环比年率 第一季 +0.2% +2.4%

GDP(较前月) 3月 +0.2% 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 53.0 52.3

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 5月终值 89.9 88.6

现况指数 100.5 99.8

预期指数 83.1 81.5

6月1日当周

6月1日(一)

1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- +0.3%

个人所得(较前月) +0.3% 持平

个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.4%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 5月 -- 49.0

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 53.8

1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +1.0% -0.6%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 51.8 51.5

投入物价分项指数 -- 40.5

就业分项指数 -- 48.3

新订单分项指数 -- 53.5

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +2.0%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 戴素萍)
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