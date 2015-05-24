美国个股：微软收购Salesforce的谈判未达成协议，因在价格上有分歧

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
(新增细节、背景与分析师评论，并更新股价)
* 微软愿意出价大约550亿美元--CNBC
* 潜在买家最高可能出价700亿美元--分析师
* Salesforce股价上涨2.88%，微软跌约1.10%
路透5月22日 - 美国国家广播公司(CNBC)援引知情人士报导，微软(Microsoft) 与Salesforce.com Inc 今年春季展开“重大磋商”，但未能就价格达成协议。
CNBC周五报导，微软有意出价约550亿美元，收购这家全球最大的网络营销软件制造商。Salesforce创始人兼执行长Marc Benioff此前期待的报价是700亿美元。
FBR Capital Markets分析师Dan Ives在给路透的电子邮件中表示，某潜在买家的出价最高可达700亿美元，微软、甲骨文(Oracle) 和亚马逊(Amazon.com) 最有可能成为买家。
微软和Salesforce均拒绝就报导置评。
Salesforce周五股价收盘涨2.88%，报75.01美元。微软下跌约1.10%，报46.90美元。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。