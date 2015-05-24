美国个股：微软收购Salesforce的谈判未达成协议，因在价格上有分歧

(新增细节、背景与分析师评论，并更新股价)

* 微软愿意出价大约550亿美元--CNBC

* 潜在买家最高可能出价700亿美元--分析师

* Salesforce股价上涨2.88%，微软跌约1.10%

路透5月22日 - 美国国家广播公司(CNBC)援引知情人士报导，微软(Microsoft) 与Salesforce.com Inc 今年春季展开“重大磋商”，但未能就价格达成协议。

CNBC周五报导，微软有意出价约550亿美元，收购这家全球最大的网络营销软件制造商。Salesforce创始人兼执行长Marc Benioff此前期待的报价是700亿美元。

FBR Capital Markets分析师Dan Ives在给路透的电子邮件中表示，某潜在买家的出价最高可达700亿美元，微软、甲骨文(Oracle) 和亚马逊(Amazon.com) 最有可能成为买家。

微软和Salesforce均拒绝就报导置评。

Salesforce周五股价收盘涨2.88%，报75.01美元。微软下跌约1.10%，报46.90美元。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)