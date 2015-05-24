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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 07:43 BJT

****敬告客户：韩国金融市场5月25日因假期休市****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场5月25日(周一)因佛陀诞生日假期休市，5月26日(周二)将恢复正常交易。(完)

如欲参考韩国股市中英文报导,请点选 ；汇市中英文报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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