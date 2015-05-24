英国央行：在电邮泄密后证实计划对英国退出欧盟的潜在影响进行评估

中国新债：财政部下周三起发至多360亿凭证式储蓄国债，期限三及五年
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透伦敦5月23日 - 英国央行在一则声明中称，该央行计划对英国可能退出欧盟的影响进行评估，从而证实了该央行之前无意间发送给媒体的一封电邮。该邮件谈到了这一被认为是保密的研究项目。
英国卫报之前报导，英国央行一位高级官员的助手在电邮中称，该项目应该对央行大部分工作人员保密，若有记者问及此事，应该告知其英国央行正在考虑广泛的欧洲经济问题。
英国首相卡梅伦承诺，将重塑英国与欧盟的关系，之后将在2017年底就英国是否脱离欧盟举行公投。卡梅伦在5月7日的大选中获得连任。
正如去年的苏格兰独立公投一样，英国央行也竭力避免暗示，该央行卷入政治争议。
英国央行在周五晚间发布的声明中证实，央行打算开始进行评估。
“英国央行对一项阐述过的政府政策进行评估，这不足为奇，”该央行在其网站发布的声明中称。(完) (编译 汪红英 审校 郑茵)
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加52
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