基金产业：5月20日止当周美国股票基金流出85亿美元--美银美林

高收益率债券基金吸引了3亿美元资金，为五周以来首度流入。

“目前感觉美国股市稍微有点冲过头，欧洲还没有这种情况，”针对美股基金流出的情况，巴尔的摩Wilmington International Funds投资组合经理Clem Miller表示。

在报告涵盖的这段时间，美国指标标普500指数 上扬1.3%，多个交易日触及纪录收盘高位，欧洲的泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 劲升2.8%。

分析师已表示，有鉴于欧洲央行(ECB)的1万亿(兆)欧元刺激计划料将提振地区股价，投资者最近几周已将资金投入欧洲股票基金。

欧洲央行执委科尔在当周表示，该行5月与6月的资产购置将微幅提升。Wilmington的Miller表示，这可能令欧洲股票基金的需求获得提振。

至于通膨保值债券(TIPS)基金的需求，Miller表示，对欧洲与日本通胀上升的预期，可能使得投资者进场购买，尽管5月14日的数据显示4月美国生产者物价指数下滑。