欧洲新股：荷兰政府计划将荷兰银行分阶段上市，最早第四季售股30%

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透海牙5月22日 - 荷兰财长迪塞尔布洛姆周五表示，该国政府计划将金融危机后被国有化的荷兰银行分阶段上市，第一步准备将30%的股份上市，估值最高为45亿欧元(50亿美元)。
这一决定将为数年来最大的一宗银行上市案铺平道路，并将成为欧洲自2008年金融危机以来持续复苏道路上的一个里程碑。荷兰政府对荷银估价约为150亿欧元。
迪塞尔布洛姆在一份声明中称，初步售股规模介于30-45亿欧元，最早可能在今年第四季进行，不过还要等待议会的批准。
他预期在首次售股后，政府在“若干年内”仍将是该银行的股东，且银行重新上市后将采取强烈的反收购立场。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。