欧洲新股：荷兰政府计划将荷兰银行分阶段上市，最早第四季售股30%

路透海牙5月22日 - 荷兰财长迪塞尔布洛姆周五表示，该国政府计划将金融危机后被国有化的荷兰银行分阶段上市，第一步准备将30%的股份上市，估值最高为45亿欧元(50亿美元)。

这一决定将为数年来最大的一宗银行上市案铺平道路，并将成为欧洲自2008年金融危机以来持续复苏道路上的一个里程碑。荷兰政府对荷银估价约为150亿欧元。

迪塞尔布洛姆在一份声明中称，初步售股规模介于30-45亿欧元，最早可能在今年第四季进行，不过还要等待议会的批准。

他预期在首次售股后，政府在“若干年内”仍将是该银行的股东，且银行重新上市后将采取强烈的反收购立场。(完)