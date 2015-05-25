《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/25 1350 法国 标售国库券(BTF) 5/26 美国 发售两年期公债 5/26 日本 标售20年期公债 5/26 意大 标售零息/BTP债券 利 5/27 意大 标售国库券 利 5/27 美国 发售五年期公债 5/27 美国 发售两年期浮动利率公 债 5/27 德国 20亿欧 标售30年期联邦公债 元 5/27 英国 标售2058年到期的指数 挂钩公债 5/28 意大 标售中长期公债 利 5/28 美国 发售七年期公债 5/28 日本 标售三个月期贴现国库 券 5/28 日本 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。