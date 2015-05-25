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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 5/25   1350  法国            标售国库券(BTF)
 5/26         美国            发售两年期公债
                              
 5/26         日本            标售20年期公债
                              
 5/26         意大            标售零息/BTP债券
              利              
 5/27         意大            标售国库券
              利              
 5/27         美国            发售五年期公债
                              
 5/27         美国            发售两年期浮动利率公
                              债
 5/27         德国   20亿欧   标售30年期联邦公债
                     元       
 5/27         英国            标售2058年到期的指数
                              挂钩公债
 5/28         意大            标售中长期公债
              利              
 5/28         美国            发售七年期公债
 5/28         日本            标售三个月期贴现国库
                              券
 5/28         日本            标售两年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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