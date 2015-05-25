《中国报摘》--中国证券报5月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--专家、机构人士称，作为养老体系中的重要补充，未来中国企业年金和职业年金市场发展将迎来“最好的时光”，企业年金整体规模有望在2016年末突破万亿元人民币。
* 其他:
--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，中国经济可能在今明两年到达中高速增长的均衡点。应通过缓冲性宏观政策和效率导向的改革，力争平稳实现转型再平衡。
--银监会普惠金融部副主任文海兴称，对于P2P网贷监管，监管机构的首要任务是在划好业务红线的同时，要为业务创新预留空间。
--保监会副主席陈文辉表示，去年底保险机构可运用资金投入股市的不到10%，这个比例截至前两天仍在15%以下。
--中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权。
--同花顺iFinD统计显示，5月以来有518家上市公司公告股东减持，合计减持股份数量68.51亿股，变动市值约1,024.5亿元。中小板和创业板公司为主要减持对象，钢铁、房地产、机械设备等板块为主战场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。