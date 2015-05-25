《中国报摘》--中国证券报5月25日

* 头版头条:

--专家、机构人士称，作为养老体系中的重要补充，未来中国企业年金和职业年金市场发展将迎来“最好的时光”，企业年金整体规模有望在2016年末突破万亿元人民币。

* 其他:

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，中国经济可能在今明两年到达中高速增长的均衡点。应通过缓冲性宏观政策和效率导向的改革，力争平稳实现转型再平衡。

--银监会普惠金融部副主任文海兴称，对于P2P网贷监管，监管机构的首要任务是在划好业务红线的同时，要为业务创新预留空间。

--保监会副主席陈文辉表示，去年底保险机构可运用资金投入股市的不到10%，这个比例截至前两天仍在15%以下。

--中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权。

--同花顺iFinD统计显示，5月以来有518家上市公司公告股东减持，合计减持股份数量68.51亿股，变动市值约1,024.5亿元。中小板和创业板公司为主要减持对象，钢铁、房地产、机械设备等板块为主战场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)