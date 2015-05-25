《新兴市场重要经济事件预告》--5月25日-6月1日

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5月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。
哈博罗内--博茨瓦纳央行总裁就近期经济形势举行媒体简布会(0600)。
5月26日(二)
台北--美联储前主席贝南克就亚洲经济发表看法(0830)。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。作出利率决定，随后公布货币政策声明。
5月27日(三)
安卡拉--土耳其央行公布最新一次政策会议的会议记录(1100)。
贝尔格莱德--贝尔格莱德央行大会，会议将讨论加入欧盟以及各国央行在这一进程中所发挥的作用。塞尔维亚、黑山和阿尔巴尼亚央行总裁、波斯尼亚、马其顿、斯洛文尼亚和土耳其央行副总裁、欧洲央行、欧盟执委会和塞尔维亚政府的代表出席会议。
5月28日(四)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡银行业监管机构联席会议上发表讲话(0620)。
新加坡--20国集团(G20)-经济合作暨发展组织(OECD)高层圆桌会议，主题为机构投资者与长期投资。
曼谷--泰国央行总裁张旭州在2015年大湄公河投资论坛发表讲话。
5月29日(五)
索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际货币基金组织(IMF)/世界银行全体会议上讲话(1100)
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0700)。
6月1日(一)
圣地亚哥--智利央行将公布5月政策会议纪录(1230)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张荻)