《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

*工商时报：

--福建省金融办由金融办主任，也是福建省政府副秘书长张金铸一行近20人，上周大阵仗低调访台，会晤台湾逾10家中、大型金控、银行业者，为海西自贸区进行大规模的招商，这也可说是大陆包括上海、天津、广东等四大自贸区里，规模最大、最积极的一次来台招商行动。

--金管会强化境外基金管理，推出深耕计画，但部分中小型业者认为门槛过高，因此纷纷提出说帖。连爱尔兰基金业协会、卢森堡基金业协会都已经发正式函件至金管会，希望能略为弹性调整相关规定。

--福建省证监局在闭门座谈会上已表态，〞准备在海西自贸区放出两张合资全照的证券牌照给台资券商〞，引来民营金控业者高度兴趣。对银行业者而言，最有号召力的则是〞同园多区〞的设点规划，以及人民币回流机制有谱。

*经济日报：

--大陆国台办主任张志军昨与金门地区产业界代表进行座谈会，会中严正表达中国大陆反博弈的立场，张志军强调，〞金门应该走正道，不能指望发展博博彩(博弈)产业，否则小三通肯定是要关的〞。

--苹果 等台积电 16奈米制程大客户迈入大量投片期，6月起陆续产出，启动台积电新一波成长之际，业界传出，苹果认同台积电16奈米效能领先三星，扩大释出A9处理器代工订单给台积电，更将下世代处理器A10代工订单全数委托台积电生产，让台积电成为这波大厂先进制程竞赛的大赢家。

--行政院版房地合一实价课税相关修法案，本周进入立法前置程序，预计最快要等到6月10日才有机会进入实质审查，距离6月16日立法院休会已不到一周。不过，财政部评估休会前完成三读前景乐观。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。