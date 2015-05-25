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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--5月25日

=====================今日重要政经消息==============================
    5/25(一)
    --09:00 立法院财政委员会审查法案。
    --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日发行。
    --13:30 资诚(PwC Taiwan)并购论坛记者会。
    --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。
    --16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。 
    --17:40 美国前联邦理事会主席贝南克抵台。
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    5/26(二)
    --16:30 前美联储主席贝南克在台北发表演说。   
    --国际绿能协会研讨会。
   
    5/27(三) 
    --10:30 瀚亚投资记者会。
    
    6/1(一)
    --2015年 台湾电脑展(COMPUTEX)。
    
    6/2(二)
    --09:00 友达 年度股东会。
        
   *6/3(三)
    --09:00 2015年电脑展高峰论坛。
        
    6/5(五)
    --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。  
   *--13:30 衍生性商品市场现况及展望研讨会。                        
    --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月末外汇存底为4,181.74亿美元。 
    
    6/9(二)
   *--09:00 台积电 年度股东大会。
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金额300亿台币，天期五年期，6月12日(周五)发行。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
      
    *6/22(一)
    --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。
    
    6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
    --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。
    
    8/20(四)
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。   
     
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    2016年
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
       
    注：*代表新增。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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