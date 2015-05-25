全球贸易：跨太平洋自贸谈判“进入终局”--美国贸易代表

路透菲律宾长滩岛5月24日 - 美国高级贸易官员周六表示，美国乐观认为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判将很快完成，在国会恢复工作之后可能消除一些敏感问题。

“我们已经进入终局，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在菲律宾长滩岛出席两日的贸易部长会议之后对记者表示。

“在我们说话的时候，谈判人员正在工作，正在解决问题，我们希望很快结束谈判，”弗罗曼表示，“我们希望确保按照我们提出的原则来完成谈判。”

美国总统奥巴马周五取得重大胜利，参议院经投票决定，赋予他“快速通道”贸易授权，这将有助于完成环太平洋地区12国的贸易谈判。

目前的注意力转向众议院，那里对于“快速通道”贸易授权法案的反对声更为强烈。该法案授予总统协商贸易协议的权力，国会只能批准或反对贸易协议，但不能修改。

弗罗曼拒绝透露TPP谈判何时完成。但澳洲周三表示，谈判最早将于6月结束。

美国国会在10天的阵亡将士纪念日休会期之后，将于6月1日恢复工作。(完)